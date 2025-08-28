كشف كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، آخر التطورات الخاصة بأزمة سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال شعيب في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "نادي الزمالك بالتأكيد داعم لكافة مؤسسات الدولة، ليس في صدام مع وزارة الإسكان، مجلس إدارة النادي كان قد تقدم بطلب بخصوص أرض 6 أكتوبر، في فبراير من العام الماضي، لتخصيص منطقة استثمارية وإضافة بعض الأنشطة".

وأضاف: "وجاء رد هيئة المجتمعات العمرانية علينا بخصوص هذا الطلب، في أبريل 2024 بالموافقة على إضافة أنشطة استثمارية جديدة للنادي، بل أن الهيئة طالبت النادي بدفع 5% من قيمة مبلغ 800 مليون جنيه وهذا حق الدولة".

وتابعت: "مجلس هيئة المجتمعات العمرانية اجتمع في 21 يناير من العام الجاري 2025، ووافق على تقسيط النادي، مبلغ الـ 800 مليون جنيه بخصوص أرض النادي بأكتوبر".

وأكمل: "في الوقت الحالي يتم بحث التظلم الذي تقدمنا به، والذي أرفقنا به أيضًا كافة المستندات التي يمكن أن تثبت موقف النادي، لدينا ثقة بأنه عقب فحص المستندات والتأكد من سلامة موقفنا أن وزير الإسكان سيعيد الحق إلينا".

واختتم شعيب تصريحاته: "تقدمنا بطلب للنائب العام، نطالب خلاله بالتحقيق في الأخبار المغلوطة بخصوص هذا الملف، نقل الملف بشكل كامل إلى الأموال العامة ومجلس إدارة النادي على استعداد للمثول للتحقيق".

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق، سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، والتي كانت مخصصة لإقامة فرع جديد للنادي.

