قرار من فيريرا بعد تصدر الزمالك جدول الدوري

02:03 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

يانيك فيريرا

background

كتب- محمد خيري:


قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الأربعاء بصورة طبيعية دون الحصول على راحة عقب الفوز على فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

وجاء قرار فيريرا برفض حصول اللاعبين على راحة، بسبب ضيق الوقت بين المباريات، في ظل سعيه للاستمرار في تصدر المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

