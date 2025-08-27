شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث شهدت أزمة بين البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، ولاعب الفريق التونسي سيف الجزيري، وأيضا انتقاد نجوم الأهلي السابقين للإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق بسبب تراجع النتائج.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

"رغم التصدر".. تصريح صادم من خالد الغندور بخصوص مدرب الزمالك

أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأبيض، إمكانياته أقل من تدريب الزمالك. (طالع التفاصيل)

أول رد فعل من أحمد حمدي بعد استبعاده من قائمة الزمالك

غاب أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الزمالك للمرة الرابعة بالموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

"بعد صدمة الجزيري".. قرار جديد من فيريرا لمستبعدي الزمالك

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، على منح فرصة جديدة للاعبي الفريق المستبعدين خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

خلاف في المران وصوت عال.. كواليس أزمة فيريرا والجزيري

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس الأزمة بين يانيك فيريرا مدرب الزمالك والتونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق. (طالع التفاصيل)

"أسوأ".. رأي صادم لمساعد المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق في ريبيرو

انتقد محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، خوسيه ريبيرو، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "قهوة فايق" على قناة "MBC مصر 2". (طالع التفاصيل)

ماذا قدم سيف الجزيري مع يانيك فيريرا قبل إعلان استبعاده نهائياً؟

"لن تشاهدوا سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد".. تعليل مقتضب من المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك يانيك فيريرا على عدم مشاركة المهاجم التونسي مع الفريق بالمباريات الماضية. (طالع التفاصيل)

أول تعليق من أحمد حسام ميدو بعد فوز الزمالك على فاركو بالدوري

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على فوز الفارس الأبيض على حساب فاركو أمس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل". (طالع التفاصيل)

صور جديدة لـ النني بالزي المغربي في حفل زفافه الثاني

ظهر محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي، وآرسنال الأسبق بزي مغربي أخضر خلال حفل زفافه الثاني على زوجته البلوجر المغربية حنان. (طالع التفاصيل)

عمرها وفريقها المفضل .. زوجة النني الثانية تكشف 3 معلومات جديدة عن حياتها الشخصية





كشفت حنان زوجة نجم المنتخب المصري ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، عن بعض المعلومات الجديدة الخاصة بحياتها وبشكل خاص عن عمرها. (طالع التفاصيل)

رد صادم لزوجة النني الثانية على حقه في الزواج للمرة الثالثة





أكدت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، أنها لن تقل أن تعيش معه في حال زواجه مرة أخرى، أنها ستنسحب من حياته في هذه الحالة. (طالع التفاصيل)

شقيقتان ووالده مدير مدرسة.. 16 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد سيد زيزو

نجح أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حجز مقعده كأحد أهم وأبرز نجوم كرة القدم المصرية، خلال الفترة الماضية في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها سواء مع المنتخب الوطني أو مع نادي الزمالك في السنوات الماضية. (طالع التفاصيل)