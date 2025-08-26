تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني من بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب بعد الفوز على نظيره الصيني ـ صاحب الأرض ـ بثلاثة أشواط مقابل شوطين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في ختام دور المجموعات.

منتخب مصر كان قد فاز بـ 4 مباريات من أصل 5 خاضهم بدور المجموعات من البطولة ليتأهل كوصيف لمجموعته خلف المنتخب الأمريكي صاحب الصدارة.

منتخب مصر فاز خلال دول المجموعات من البطولة التي تقام خلال الفترة من 19 وحتى الـ31 من أغسطس الحالي، على كل من: تركيا، المغرب، تايلاند، والصين فيما خسر أمام نظيره الأمريكي.

نظام بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب

وتشهد بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب مشاركة 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات بكل مجموعة إذ يتأهل عن كل مجموعة 4 منتخبات إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الكوبي الذي تأهل إلى دور السادس عشر كثالث مجموعته.

