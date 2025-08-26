مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 1
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يفوز على الصين في ختام مجموعات بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب

04:52 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

منتخب مصر لكرة الطائرة للشباب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني من بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب بعد الفوز على نظيره الصيني ـ صاحب الأرض ـ بثلاثة أشواط مقابل شوطين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في ختام دور المجموعات.

منتخب مصر كان قد فاز بـ 4 مباريات من أصل 5 خاضهم بدور المجموعات من البطولة ليتأهل كوصيف لمجموعته خلف المنتخب الأمريكي صاحب الصدارة.

منتخب مصر فاز خلال دول المجموعات من البطولة التي تقام خلال الفترة من 19 وحتى الـ31 من أغسطس الحالي، على كل من: تركيا، المغرب، تايلاند، والصين فيما خسر أمام نظيره الأمريكي.

نظام بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب

وتشهد بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب مشاركة 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات بكل مجموعة إذ يتأهل عن كل مجموعة 4 منتخبات إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الكوبي الذي تأهل إلى دور السادس عشر كثالث مجموعته.

اقرأ أيضًا:

"رأينا ما فعله أمام الأهلي والزمالك".. أول تعليق من مدرب بيراميدز على الخسارة أمام موردن سبورت

من هو لاعب الأزمة في الزمالك الذي يراهن عليه جون إدوارد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر لكرة الطائرة بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب مصر والصين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها