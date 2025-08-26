"ده في حتة تاني".. ميدو يرد على المقارنة بين حازم إمام وأبو تريكة

كتب- محمد خيري:

أشار أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وعضو لجنة التخطيط السابق إلى أنه لا يوجد أي لاعب من الجيل الحالي يمكنه اللعب مع جيل المعلم حسن شحاتة في الـ 3 نسخة 2006-2008-2010.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لـ راديو صوت الزمالك: "لا يوجد أي لاعب في الجيل الحالي محليا في مصر يستطيع اللعب أساسي في جيل 2006-2008-2010 مع المعلم حسن شحاتة".

وأكمل: "مع احترامي للجميع من سيلعب أساسيا على وائل جمعة الحضري وسيد معوض وبركات، وأبو تريكة وأحمد فتحي، وإبراهيم سعيد والسقا وعبد الوهاب، وطارق السيد ومعوض وشوقي وأحمد حسن، وزكي ومتعب؟.. لا أحد يستطيع اللعب على أي منهم".

وأردف: "حازم إمام لاعب كبير وتحب الكرة تصل له، الكرة في قدمه متعة، ويمر من اللاعبين بسلاسة، ولكن أبو تريكة كان مؤثر أكثر على المرمى، ولكن كلاعب لا وجود للمقارنة بين الثنائي، حازم في مستوى تاني بعيد عن الجميع".