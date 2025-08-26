مباريات الأمس
"رأينا ما فعله أمام الأهلي والزمالك".. أول تعليق من مدرب بيراميدز على الخسارة أمام موردن سبورت

01:32 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 9 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 9 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 9 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 9 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 9 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 9 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
  • عرض 9 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وموردن سبورت
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المعتصم سالم المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق بيراميدز إنهم كانوا الأفضل في معظم فترات مباراتهم أمام موردن سبورت.

نتيجة مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

وخسر فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف على يد نظيره مودرن سبورت خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وقال سالم خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذي حضره بدلاً من الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش:مودرن سبورت فريقًا كبيرًا ولديه لاعبين بخبرات كبيرة ورأينا ما فعله أمام الأهلي والزمالك لذا نعلم أنه فريقًا جيد جدًا".

وأشار المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق بيراميدز إلى أنهم كانوا الأفضل خلال معظم فترات مباراتهم أمام موردن سبورت ولكنهم خسروا في النهاية رغم امتلاكهم السيطرة والاستحواذ والفرص بصورة أكبر.

وأتم المعتصم سالم تصريحاته بالإشارة إلى أن بيراميدز ينافس على كافة البطولات التي يشارك بها ولكن الخسارة في كرة القدم أمر طبيعي ولكن بالنسبة لهم غير مقبول.

موعد مباراة الأهلي و بيراميدز

ومن المقرر أن يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

بيراميدز نتيجة مباراة بيراميدز وموردن سبورت موردن سبورت المعتصم سالم الاهلي الزمالك
