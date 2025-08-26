"بيسخن حاليا".. مهيب يفجر مفاجأة حول خطوة سيد عبدالحفيظ للعودة للأهلي

كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة حول خطوة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الأسبق للنادي الأهلي، من أجل العودة للقلعة الحمراء من جديد.

ورحل "عبدالحفيظ" عن منصبه مديرا للكرة في النادي الأهلي منذ سنوات، بقرار من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وقال مهيب في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "معانا النهارده انفراد وقولناه من سنه فيما يخص انتخابات النادي الأهلي المقبلة".

وأضاف: "أولى مفاجآت الأهلي في الانتخابات هي إن كابتن سيد عبدالحفيظ ضيفنا هنا داخل سباق الانتخابات يا رجاله وهو بيسخن حالياً".

واختتم: "سيد عبدالحفيظ هيخش انتخابات النادي الأهلي المقبلة .. داخل بقى قائمة مين بقى لوحده معاه حد دي كلام تاني هيبان الفترة الجاية".