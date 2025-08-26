كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، الأزمة التي تواجه النادي الأهلي في الفترة الحالية، على مستوى الجانب الأيسر.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره غزل المحلة، سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي عنده مشكلة واضحة في مركز الظهير الأيسر، كريم فؤاد ليس ظهير أيسر وريبيرو بدأ به وبعدها عدل في الشوط الثاني".

وأضاف: "ليس من المنطقي أن يكون لديه ظهير أيسر واحد وهو محمد شكري المصاب، صحيح الأهلي عمل على أن يكون كريم فؤاد أو عمر كمال أو مصطفى العش أو أحمد كوكا، بدلاء في المكان ده، لكن بردو مفيش ظهير أيسر حقيقي، وده عكس ما كان عليه الأهلي في السنوات الماضية اللي امتاز فيه بأفضل اللاعبين في الجانب الأيسر".

وأكمل: "منذ رحيل علي معلول والأهلي يحاول تعويض المركز ده سواء بوجود عطية الله أو غيره، لكن ذلك لم يحل المشكلة، وكوكا جيد دفاعيا لكنه لن يُساعد في الخطط الهجومية".

واختتم تصريحاته: "الأهلي قد يُفكر في صفقة جديدة، ووجود ظهير أيسر خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب إصابة محمد شكري، الذي أصيب مبكرا ونحن في بداية الدوري".