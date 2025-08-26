القاهرة - مصراوي

يترقب عشاق الكرة المصرية انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، الذي بدأ يوم 8 أغسطس، ومتابعة البطولات المحلية أيضا.

ويزداد البحث عبر محرك جوجل عن القنوات الرياضية لمتابعة المباريات، وتعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات التي تحظى باهتمام عشاق الكرة المصرية، لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، والبطولات المحلية.

ولمتابعة الدوري المصري والبطولات المحلية التي تعرض عبر قنوات "أون تايم سبورت"، الناقلة الحصرية لمباريات الدوري الممتاز والبطولات المحلية، يمكنكم ضبط التردد التالي لقناة أون تايم سبورت:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6