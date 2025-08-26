مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

تردد قناة أون تايم سبورت بث مباشر الناقلة للدوري المصري والبطولات المحلية

07:18 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

يترقب عشاق الكرة المصرية انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، الذي بدأ يوم 8 أغسطس، ومتابعة البطولات المحلية أيضا.

ويزداد البحث عبر محرك جوجل عن القنوات الرياضية لمتابعة المباريات، وتعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات التي تحظى باهتمام عشاق الكرة المصرية، لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، والبطولات المحلية.

ولمتابعة الدوري المصري والبطولات المحلية التي تعرض عبر قنوات "أون تايم سبورت"، الناقلة الحصرية لمباريات الدوري الممتاز والبطولات المحلية، يمكنكم ضبط التردد التالي لقناة أون تايم سبورت:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

