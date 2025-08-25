كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة، رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 5 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع غزل المحلة رصيده من النقاط عند النقطة رقم 4 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

ويعد هذا هو التعادل الثاني للنادي الأهلي في الدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2025-2026، حيث تعادل الفريق في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا اليوم، فيما حقق الفوز مرة وحيدة أمام فاركو في الجولة الثانية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وتعادل الأهلي وغزل المحلة، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وغزل المحلة، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بمطالعة الألبوم أعلاه:

