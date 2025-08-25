كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ويلتقي الزمالك نظيره فاركو عند التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

قائمة الزمالك لمباراة فاركو

وتضم القائمة كل من: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي، أحمد فتوح، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر، نبيل عماد "دونجا، محمد شحاتة، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان ألفينا بيزيرا، آدم كايد، ناصر منسي، عدي الدباغ.

وكان فريق الزمالك قد استهل مشواره بالدوري بالفوز بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا ثم تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب بالجولة الثانية قبل الفوز في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف على نظيره موردن سبورت.

