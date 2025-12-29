"ردًا على الحملات المأجورة".. أحمد سليمان يوجه رسالة نارية بسبب بنتايج

وجّه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة حاسمة ردًا على الهجوم الذي يتعرض له خلال الفترة الأخيرة، على خلفية أزمة فسخ تعاقد اللاعب المغربي محمود بنتايك مع القلعة البيضاء.

وكان بنتايك قد احتفل مؤخرًا بزفافه على ابنة أحمد سليمان، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، ودفع البعض للمطالبة بتدخل سليمان من أجل إعادة اللاعب إلى صفوف الزمالك، معتبرين أن العلاقة الأسرية قد تسهم في حل الأزمة.

وخلال ظهوره في برنامج «اللعب» المذاع عبر قناة «MBC مصر 1»، أوضح أحمد سليمان أنه ابتعد عن منصب الإشراف على فريق الكرة منذ فترة، مؤكدًا عدم تدخله في الملف، وهو ما تسبب في تعرضه لانتقادات وهجوم من بعض الأطراف.

وفي رد مباشر على تلك الانتقادات، كتب أحمد سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "ردًا على الحملات المأجورة.. الفيديو بدون أي اجتزاء.. كنت وما زلت وسوف أستمر إلى نهاية العمر تحت أمر نادي الزمالك سواء كنت في منصب مسؤول أو بدون منصب".

وأكد سليمان من خلال رسالته التزامه الكامل تجاه نادي الزمالك، مشددًا على أن انتماءه للنادي لا يرتبط بأي منصب رسمي.