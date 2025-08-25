متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي ومستضيفه غزل المحلة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالموسم بتعادل بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت ثم فاز في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو قبل التعادل السلبي اليوم أمام غزل المحلة.

وفي المقابل خاض فريق غزل المحلة ثلاث مباريات قبل مواجهة الأهلي انتهت جميعها بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي، سموحة والجونة.

ملخص مباراة غزل المحلة والأهلي:

وبدأ الأهلي اللقاء بالسيطرة على الكرة فأرسل لاعبه أشرف بن شرقي كرة عرضية من يسار الملعب حولها أحمد سيد "زيزو" برأسه في المرمى ولكن أمسك بها حارس مرمى غزل المحلة عامر عامر بالدقيقة 4.

وواصل فريق الأهلي السيطرة فسدد اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" كرة في الدقيقة 9 من أمام منطقة جزاء غزل المحلة ولكن تصدى لها حارس المرمى عامر عامر.

استمرت هجمات الأهلي على دفاعات غزل المحلة وسط تمركز جيد لأصحاب الأرض وتصدي لحارس المرمى المهدي سليمان.

وأرسل لاعب الأهلي أشرف بنشرقي كرة عرضية جديدة في الدقيقة 15 ولكن أبعدها الدفاع ثم أرسل زيزو كرة عرضية جديدة في الدقيقة 18 وصلت لزميله جراديشار الذي سددها قوية ولكن في الشباك الخارجية.

وتصدى دفاع غزل المحلة لكرة عرضية جديدة من زيزو في الدقيقة 23 وأبعدها لركنية وكاد يتقدم الأهلي في الدقيقة التالية بعدما أرسل جراديشار كرة برأسه لزيزو الذي سددها بطريقة "اللوب" ولكنها علت المرمى.

وسدد كريم فؤاد كرة قوية وصلته من زيزو بالدقيقة 27 ولكن بعيدة عن المرمى

وظهرت أول خطورة من فريق غزل المحلة بعد 30 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه أحمد شوشة الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي.

وتصدى دفاع غزل المحلة في الدقيقة 32 لكرة عرضية أرسلها زيزو لتتحول لركنية ثم توقف اللعب بالدقيقة 35 لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

وأوقف دفاع غزل المحلة في الدقيقة 41 هجمة قادها أشرف بنشرقي قبل أن يحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلاً من الضائع.

وسدد لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو كرة قوية في الدقيقة (45+1) مرت بجوار القائم الأيسر ثم حرم القائم في الدقيقة (45+2) تريزيجيه من افتتاح التسجيل للأهلي.

وبدأ المدير الفني للأهلي خوسيه ريبيرو الشوط الثاني بالدفع باللاعب أحمد نبيل "كوكا" بدلاً من عمر كمال عبد الواحد.

واستمر ضغط لاعبو الأهلي على دفاع غزل المحلة فسدد اللاعب كريم فؤاد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بعيدة عن المرمى بالدقيقة 59.

وتصدى حارس مرمى غزل المحلة عامر عامر في الدقيقة 62 لتسديدة قوية من زيزو ثم أرسل زميله كريم فؤاد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء لزميله محمد بن رمضان الذي حولها برأسه أعلى المرمى.

ودفع ريبيرو في الدقيقة 67 باللاعب طاهر محمد طاهر وأحمد رضا بدلاً من أشرف بنشرقي ومحمد علي بن رمضان.

وتصدى حارس رممى الأهلي محمد الشناوي بالدقيقة 68 لرأسية لاعب غزل المحلة جريندو ثم رد تريزيجيه برأسية في الدقيقة التالية ولكنها علت المرمى.

ودفع المدير الفني لفرق الأهلي ريبيرو في الدقيقة 79 بمحمد شريف وحسين الشحات بدلاً من تريزيجيه وجراديشار.

وسدد لاعب الأهلي أحمد رضا كرة في الدقيقة 80 وصلت سهلة لحارس مرمى غزل المحلة عامر عامر.

وواصل فريق الأهلي الضغط ولكن دون تغيير بالنتيجة وسط تمركز من دفاعات غزل المحلة وتألق حارس المرمى عامر عامر.

وأعلن الحكم ست دقائق كوقت بدل من الضائع كادت ان تشهد الدقيقة الأولى منه هدفًا للأهلي ولكن تصدت العارضة لتسديدة قوية من أشرف داري.

تشكيل الأهلي لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد بن رمضان، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: نييتس جراديشار.

بدلاء الأهلي أمام غزل المحلة :

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير، أحمد رضا، محمد شريف، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، طاهر محمد، أحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل غزل المحلة لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عبد الرحيم عموري، محمود مجدي.

خط الوسط: رشاد العرفاوي، موري توريه، أحمد سعيد.

خط الهجوم: ويليامز صنداي، جريندو.

بدلاء غزل المحلة أمام الأهلي: النفراوي، محمد عبد الغني، أشرف مجدي، عبد الرحمن بودي، معاذ عبد السلام، سعيدي، عماد ميهوب، سولومون آلندي، عاطف الحكيم.