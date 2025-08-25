بعد وعكته الصحية.. الأهلي يوجه رسالة إلى الرئيس الأسبق للنادي

كتب - محمد القرش:

وجه الأهلي رسالة إلى حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أول أمس السبت.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "فيسبوك" صورة لحسن حمدي، وعلق: "كابتن حسن حمدي، سلامتك".

وكان شوبير أعلن مغادرة حسن حمدي للمستشفى أمس الأحد، حيث كتب عبر منصة "إكس": "الكابتن حسن حمدي غادر الحمد لله المستشفى وهو في طريقه إلي القاهرة وسيجرى الفحوصات اللازمة بمجرد عودته ان شاء الله".

وأضاف: "هو كان عانى من ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، حمد الله على السلامة ياكابتن حسن".

وتولى حسن حمدي رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة من 2002 حتى عام 2014.

اقرأ أيضًا:

"مستحيلة".. أحمد شوبير يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

"المهدي أخطأ في انتقاله للزمالك".. صبحي يتحدث عن فرص الشناوي أمام إثيوبيا