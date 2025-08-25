مباريات الأمس
إعلان

بعد وعكته الصحية.. الأهلي يوجه رسالة إلى الرئيس الأسبق للنادي

01:33 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق

كتب - محمد القرش:

وجه الأهلي رسالة إلى حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أول أمس السبت.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "فيسبوك" صورة لحسن حمدي، وعلق: "كابتن حسن حمدي، سلامتك".

وكان شوبير أعلن مغادرة حسن حمدي للمستشفى أمس الأحد، حيث كتب عبر منصة "إكس": "الكابتن حسن حمدي غادر الحمد لله المستشفى وهو في طريقه إلي القاهرة وسيجرى الفحوصات اللازمة بمجرد عودته ان شاء الله".

وأضاف: "هو كان عانى من ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، حمد الله على السلامة ياكابتن حسن".

وتولى حسن حمدي رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة من 2002 حتى عام 2014.

الأهلي حسن حمدي غيابات الأهلي وأسبابها رئيس الأهلي أحمد شوبير
