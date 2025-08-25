"مستحيلة".. أحمد شوبير يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تأكد غياب عدد من لاعبي الأهلي، في مواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي أمام بيراميدز يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "ياسين مرعي سيخضع لأشعة جديدة لتحديد تطورات إصابته، التي لحقت به في الأيام الماضية".

وأكمل: "اللاعب عايز يشارك في مباراة بيراميدز وأنا شايف إنه صعب وإن لم يكن مستحيل، والأمر نفسه بالنسبة للثلاثي إمام عاشور، ياسر إبراهيم ومحمد شكري".

وأوضح: "من المؤكد أن محمد هاني سيعود لقائمة الأهلي أمام بيراميدز، لإن غيابه عن لقاء اليوم أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف لمدة مباراة واحدة، ومروان عطية مشاركته في مباراة بيراميدز ستكون مستحيلة".

واختتم تصريحاته: "إصابات الأهلي ستظل كما هي في مباراة بيراميدز، وهؤلاء اللاعبين غالبا لن يلحقوا باللقاء، وقد يكون إمام عاشور على مقاعد البدلاء لكن الأمر غير مؤكد حتى الآن".