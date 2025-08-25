كتب - محمد القرش:

يعود النادي الأهلي لمباريات الدوري المصري الممتاز بعد غياب عن الجولة الماضية، حيث يواجه نظيره غزل المحلة بالأسبوع الرابع.

ويسعى المارد الأحمر لحصد الثلاث نقاط وتحسين الوضع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، إذ يمتلك 4 نقاط من التعادل مع مودرن سبورت والفوز على فاركو.

موعد مباراة الأهلي

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد المحلة الذي يتسع لـ 29 ألف مشجع.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي

تُنقل مباراة المارد الأحمر وغزل المحلة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمواجهات الدوري المصري، حيث تبث قناة "أون سبورت 1" المباراة على الهواء مباشرة.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

الدفاع: أشرف داري - أحمد عابدين - مصطفى العش - عمر كمال - أحمد رمضان - كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - محمد علي بن رمضان - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - جراديشار - محمد شريف.

غيابات الأهلي وأسبابها

1. إمام عاشور: إصابة

2. مروان عطية: إصابة

3. ياسين مرعي: إصابة

4. محمد شكري: إصابة

5. ياسر إبراهيم: إصابة

6. محمد هاني: إيقاف

7. أحمد عبد القادر: فني

8. محمد عبد الله: فني

9. محمد سيحا: فني

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمود تريزيجيه - محمد شريف.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة

يحتل المارد الأحمر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما جاء المحلة في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.