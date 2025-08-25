فيريرا يهدد منسي والدباغ.. الجزيري يعود لحسابات الزمالك أمام فاركو

كتب - محمد خيري:

اقترب التونسي سيف الدين الجزيري من العودة مرة أخرى لقائمة الزمالك، في مواجهة فاركو المقبلة، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء غدا الإثنين على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب سيف الجزيري عن مواجهتي الزمالك الماضيتين أمام المقاولون العرب ومودرن سبورت، بقرار فني من البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد فيريرا عنف الثنائي عدي الدباغ وناصر منسي، بسبب تراجع المستوى في المبارياتين الماضيتين، وعدم تقديم مردرد إيجابي.

وأوضح المصدر، أن تراجع مستوى الثنائي الدباغ منسي، يعيد النظر في عودة سيف الجزيري لقائمة الفريق مرة أخرى خلال المباريات المقبلة.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.