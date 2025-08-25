"هل تدخل جون إدوارد لإبعاده؟".. أحمد حمدي لغز في الزمالك

أصبح أحمد حمدي لغز داخل نادي الزمالك بعدما ابتعد عن الفريق خلال الفترة الماضية وخرج من حسابات فيرير المدير الفني للفريق منذ بداية الموسم.

واعلن نادي الزمالك عن تعرض اللاعب للإجهاد خلال التدريبات الأخيرة وهو ما تسبب في ابعاده عن المباريات.

ورغم إعلان الزمالك إصابة اللاعب إلا أن مصدر مقرب من اللاعب كشف، عن سبب استبعاد أحمد حمدى لاعب خط وسط الزمالك، من مباريات الفريق، مؤكدا أنه بسبب رفض اللاعب التجديد للفريق الأبيض، ويأتي استبعاد اللاعب للضغط عليه من أجل التجديد.

وأوضح المصدر، أن حمدى كان أتم الاتفاق مع مسئولو الأبيض لكن توقف بسبب رفض اللاعب فى اللحظات الأخيرة.

وشدد المصدر أن الخلاف جاء بسبب رغبة الزمالك فى تمديد عقد اللاعب سنه بديلة للسنة الذي تعرض فيها للإصابة، وغاب عن الفريق وهو ما قبول بالرفض من قبل اللاعب.