مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"هيبيت في كفر الشيخ".. شوبير يتحدث عن أسباب صعوبة مباراة الأهلي وغزل المحلة

01:41 م الأحد 24 أغسطس 2025

أحمد شوبير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

تحث حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، اليوم الأحد، عن أسباب صعوبة مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويلتقي الأهلي عند السادسة من مساء يوم غد الإثنين نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" اليوم الأحد على إذاعة أون تايم سبورت:"الأهلي هيبات في كفر الشيخ استعدادًا لمواجهة غزل المحلة ومباراة المحلة مباراة صعبة والله صعبة؛ المحلة لم يفز أو يخسر ولم يسكن مرماه أي هدف".

وأشار شوبير إلى أن المباريات الثلاث للمحلة انتهوا بالتعادل السلبي ولكن الأهلي تعادل في مباراة ووفاز في الأخرى، مضيفًا:"المحلة محصن دفاعيًا بقوة ويلعب على الهجمة المرتدة وكان قريبًا من الفوز على سموحة وتم احتساب ركلة جزاء له قبل النهاية بـ 7 دقائق ولكنها أُهدرت وانتهت المباراة بالتعادل السلبي".

وأتم شوبير تصريحاته بقوله:"فريق المحلة لم يكتشف هويته الهجومية ولكن اكتشف هويته الدفاعية وهو فريق جيد ولديه حارس جيد جداً عامر عامر ويظل غزل المحلة دائم بنجومه واسمائه".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير كفر الشيخ مباراة الأهلي وغزل المحلة غزل المحلة الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس