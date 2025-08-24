كتب - محمد الميموني:

تحث حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، اليوم الأحد، عن أسباب صعوبة مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويلتقي الأهلي عند السادسة من مساء يوم غد الإثنين نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" اليوم الأحد على إذاعة أون تايم سبورت:"الأهلي هيبات في كفر الشيخ استعدادًا لمواجهة غزل المحلة ومباراة المحلة مباراة صعبة والله صعبة؛ المحلة لم يفز أو يخسر ولم يسكن مرماه أي هدف".

وأشار شوبير إلى أن المباريات الثلاث للمحلة انتهوا بالتعادل السلبي ولكن الأهلي تعادل في مباراة ووفاز في الأخرى، مضيفًا:"المحلة محصن دفاعيًا بقوة ويلعب على الهجمة المرتدة وكان قريبًا من الفوز على سموحة وتم احتساب ركلة جزاء له قبل النهاية بـ 7 دقائق ولكنها أُهدرت وانتهت المباراة بالتعادل السلبي".

وأتم شوبير تصريحاته بقوله:"فريق المحلة لم يكتشف هويته الهجومية ولكن اكتشف هويته الدفاعية وهو فريق جيد ولديه حارس جيد جداً عامر عامر ويظل غزل المحلة دائم بنجومه واسمائه".