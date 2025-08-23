قرار يثير الجدل قبل ساعات من نهائي كأس السوبر السعودي

أثار القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت بإلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق واعتبار الهلال خاسراً أمام القادسية بنتيجة 3 ـ 0 ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي جدلًا.

الهلال يعتذر عن عدم المشاركة بكأس السوبر السعودي

وأوضح نادي الهلال، عبر بيان رسمي سابق، أن سبب عدم مشاركته في البطولة يأتي كون الفترة بين نهاية مشاركته بكأس العالم للأندية والسوبر ستخالف ما نصّت عليه الفقرة (5.6) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن الإجازة السنوية للاعبين هي ثمانية وعشرون (28) يوماً كحد أدنى، وهذه الفقرة هي بالفعل منصوص عليها في كل عقود اللاعبين المحترفين للفريق الأول.

وأعلن الاتحاد السعودي بعد ذلك مشاركة الأهلي بالبطولة بدلاً من الهلال لتكون الأندية المتواجدة كالتالي: الاتحاد والنصر والقادسية والأهلي.

النصر السعودي فاز في دور نصف النهائي بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى دور النهائي فيما فاز الأهلي ـ الذي يشارك بدلاً من الهلال ـ بالدور ذاته بخماسية مقابل هدف أمام القادسية ليحصد بطاقة التأهل الثانية إلى النهائي.

ومن المقرر أن يقام النهائي عند الثالثة عصر اليوم السبت وسط حالة من الجدل حول موقف الأهلي من خوض المباراة بما أن مشاركته أصبح غير قانونية في ظل احتساب الهلال خاسرًا بمباراة دور نصف النهائي أمام القادسية.

وذكرت صحيفة الرياضية عبر تقرير لها أن النهائي سيقام في موعده؛ لأن قرار الاستئناف قابل للطعن وفقًا للفقرة (1) من المادة (61) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم فالقضية ما زالت منظورة قانونياً إلا بإغلاق فترة الطعن خلال 30يوماً ومشاركة النادي الأهلي اعتمدت بقرار رسمي من لجنة المسابقات بالبطولة بقرار غير قابل للاستئناف.

