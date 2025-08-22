يحيى عطية الله يكشف عن سببين لانضمامه للأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الظهير الأيسر المغربي المحترف بصفوف سوتشي الروسي، يحيى عطية الله، سببين جعلاه يُفضل الانضمام لصفوف الأهلي على سبيل الإعارة بالموسم الماضي 2024/25.

وقال يحيى عطية الله في تصريحات أوردتها صحيفة "فوت ميركاتو" اليوم الجمعة، إنه اختار الانضمام لصفوف الأهلي على سبيل الإعارة من سوتشي لسببين الأول مكانة النادي الأهلي كنادِ كبير ينافس على البطولات وكذلك مشاركته في كأس العالم للاندية.

وأتم الظهير المغربي الدولي تصريحاته بالإشارة إلى أن ذلك ساعده على الانضمام للمنتخب المغربي.

وشارك يحيى عطية الله بقميص الأهلي بـ 22 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 3 أهداف.

