كيف علق يانيك فيريرا مدرب الزمالك على هدف شيكو بانزا ؟ (صورة)

08:20 م الجمعة 22 أغسطس 2025
أبدى المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك يانيك فيريرا سعادته بالجملة الفنية التي سُجِل بها الهدف الثاني خلال مباراتهم أمام نظيرهم موردن سبورت.

الزمالك فاز بهدفين سجلهما ألفينا وشيكوبانزا بالترتيب مقابل هدف أمام نظيره موردن سبورت مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

ستوري فيريرا

ونشر فيريرا عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم الجمعة مقطع فيديو للهدف الثاني يظهر به عدد التمريرات قبل الهدف مدونًا:"كرة جميلة".

وقاد فيريرا الزمالك خلال منافسات الموسم الجاري بـ 3 مباريات في الدوري فاز بمباراتين أمام سيراميكا كليوباترا وموردن سبورت وتعادل أمام المقاولون العرب.

ويتقاسم فريق الزمالك الصدارة مع نادي المصري بعد مرور 3 جولات برصيد 7 نقاط.

