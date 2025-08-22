البرازيلي الأعلى.. تقييمات لاعبي الزمالك ضد مودرن سبورت

كتبت-هند عواد:

فاز الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد تألق الوافدين الجدد خوان ألفينا وشيكو بانزا.

وحصل البرازيلي خوان ألفينا، على أعلى تقييم في المباراة (8.7/10)، وجائزة رجل المباراة، بعد سجل الهدف الأول وصنع الثاني.

وجاءت تقييمات لاعبي الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي 7.2/10

خط الدفاع: عمر جابر 7.1/10 - محمود حمدي الونش 6.4/10 - حسام عبد المجيد 6.5/10 - محمود بنتايج 7/10

خط الوسط: محمد شحاتة 6.6/10 - عبدالله السعيد 7.7/10 - خوان ألفينا 8.7/10

خط الهجوم: ناصر ماهر: 6.2/10 - شيكو بانزا: 7.7/10 - عدي الدباغ: 6.2/10

