مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

البرازيلي الأعلى.. تقييمات لاعبي الزمالك ضد مودرن سبورت

11:01 ص الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 2
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت 2
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 1_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 3_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 10 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

فاز الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد تألق الوافدين الجدد خوان ألفينا وشيكو بانزا.

وحصل البرازيلي خوان ألفينا، على أعلى تقييم في المباراة (8.7/10)، وجائزة رجل المباراة، بعد سجل الهدف الأول وصنع الثاني.

وجاءت تقييمات لاعبي الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي 7.2/10

خط الدفاع: عمر جابر 7.1/10 - محمود حمدي الونش 6.4/10 - حسام عبد المجيد 6.5/10 - محمود بنتايج 7/10

خط الوسط: محمد شحاتة 6.6/10 - عبدالله السعيد 7.7/10 - خوان ألفينا 8.7/10

خط الهجوم: ناصر ماهر: 6.2/10 - شيكو بانزا: 7.7/10 - عدي الدباغ: 6.2/10

اقرأ أيضًا:

تقيأ دما وترك لي أربعة أطفال.. زوجة رزاق أوموتويوسي تكشف لمصراوي الأيام الأخيرة في حياته

زوجة رزاق أوموتويوسي لمصراوي: "كان له أموال لدى الزمالك.. وأنفقت عليه لسنوات"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك ومودرن سبورت مودرن سبورت تقييمات لاعبي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان