مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

10:20 ص الجمعة 22 أغسطس 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

تنطلق اليوم الجمعة، الموافق 22 أغسطس، منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري لموسم 2025/2026.

وتُقام اليوم ثلاث مباريات ضمن افتتاحية الموسم، أبرزها مواجهة السكة الحديد أمام الترسانة، ولقاء الإنتاج الحربي مع راية الرياضي.

ويذكر أن فريق المقاولون العرب توج ببطولة الدوري في الموسم الماضي، وضمن الصعود إلى الدوري الممتاز رفقة كل من وادي دجلة، وصيف البطولة، وكهرباء الإسماعيلية، صاحب المركز الثالث.

مواعيد مباريات دوري المحترفين

مالية كفر الزيات ضد بروكسي - 4:30 مساء

السكة الحديد ضد الترسانة - 6:30 مساء

الإنتاج الحربى ضد راية الرياضي - 8:30 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات دوري المحترفين دوري المحترفين المصري السكة الحديد ضد الترسانة الإنتاج الحربى ضد راية السكة الحديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان