مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

القاهرة - مصراوي:

تنطلق اليوم الجمعة، الموافق 22 أغسطس، منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري لموسم 2025/2026.

وتُقام اليوم ثلاث مباريات ضمن افتتاحية الموسم، أبرزها مواجهة السكة الحديد أمام الترسانة، ولقاء الإنتاج الحربي مع راية الرياضي.

ويذكر أن فريق المقاولون العرب توج ببطولة الدوري في الموسم الماضي، وضمن الصعود إلى الدوري الممتاز رفقة كل من وادي دجلة، وصيف البطولة، وكهرباء الإسماعيلية، صاحب المركز الثالث.

مواعيد مباريات دوري المحترفين

مالية كفر الزيات ضد بروكسي - 4:30 مساء

السكة الحديد ضد الترسانة - 6:30 مساء

الإنتاج الحربى ضد راية الرياضي - 8:30 مساء