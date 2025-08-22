المندوه يكشف آخر تطورات أزمة سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك

كتب- نهى خورشيد:

تحدث حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن الدور الذي يقوم به مجلس الإدارة الحالي من أجل استعادة أرض النادي في مدينة أكتوبر خلال الفترة المقبلة.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية اجتمعت اليوم أنا وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع وزير الإسكان لتوضيح الموقف، وأكدنا أن الأرض مازالت من حق النادي، ولم نبرم أي تعاقدات مع أطراف لبناء مول أو أي مشروعات تجارية".

وأضاف: "الزمالك لم يحصل على الوقت الكافي للانتهاء من الإنشاءات المتفق عليها في فرع النادي بأرض أكتوبر".

وأتم حديثه قائلاً: "بعد الاجتماع مع وزير الإسكان توجهنا لوزارة الشباب والرياضة ثم إلى مجلس الوزراء، كما قدمنا تظلما رسمياً لاستعادة الأرض وإزالة أي سوء فهم نتج عن قرار سحبها".