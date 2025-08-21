دقيقة حداد على والد محمد الشناوي في مباراة الزمالك ومودرن سبورت

كتب - نهى خورشيد

شهدت مباراة الزمالك ومودرن سبورت الوقوف دقيقة حداد على وفاة والد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر.

ويواجه الزمالك حالياً نظيره موردن سبورت، على استاد هيئة قناة السويس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن والد حارس القلعة الحمراء توفي مساء أمس الثلاثاء الماضي، في حادث سير على طريق الواحات بمنطقة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة.