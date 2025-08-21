الزمالك يفوز على مودرن سبورت بثنائية في بطولة الدوري

متابعة - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز اليوم على حساب مودرن سبورت، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هيئة قناة السويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما توقف رصيد مودرن عند النقطة رقم 4 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد وعمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، ناصر ماهر وعبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ وخوان ألفينا بيزيرا

وفي المقابل يدخل مودرن سبورت اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد مسعد، محمد هلال

خط هجوم: أرنولد إيبا، حسام حسن، عبد الرحمن شيكا

أبرز أحداث مباراة الزمالك ومودرن سبورت:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 11: تسديدة قوية من لاعب الزمالك شيكو بانزا ولكنها تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 12: خوان ألفينا يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى مودرن سبورت.

الدقيقة 16: فرصة خطيرة لنادي الزمالك بعد عرضية من عدي الدباغ تصل إلى خوان ألفينا ولكنه يسددها ضعيفة في يد حارس مرمى مودرن سبورت.

الدقيقة 20: فرصة خطيرة لمودرن سبورت، بعد رأسية من محمود رزق ولكنها تمر بجوار مرمى محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 25: توقف المباراة لعلاج محمود بنتايك لاعب الزمالك.

الدقيقة 38: بطاقة صفراء للاعب مودرن سبورت، بعد تدخل قوي على خوان ألفينا لاعب الزمالك.

الدقيقة 45: حكم المباراة اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: شيكوب انزا يحرز الهدف الثاني للزمالك في مرمى مودرن سبورت.

الدقيقة 53: فرصة خطيرة لصالح مودرن سبورت، بعد إنفراد تام بالمرمى من حسام حسن ولكن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك يتصدى لها.

الدقيقة 58: محمود الونش يحرز الهدف الأول لمودرن سبورت في مرمى الزمالك بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 59: تسديدة قوية من لاعب مودرن سبورت يتصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

الدقيقة 71: تسديدة قوية من ناصر منسي لاعب الزمالك، تصدى لها محمد أبو جبل حارس مودرن سبورت.

الدقيقة 81: عرضية من عمر جابر لاعب الزمالك، تصل إلى ناصر منسي مهاجم الفريق ولكنه سددها بجوار القائم.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل شائع.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.