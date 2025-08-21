"تظلم جديد ورفعه لرئاسة الوزراء".. كواليس جلسة الزمالك مع وزير الإسكان

كتب- محمد خيري:

كشف حسام المندوه الحسيني، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل جلسة وفد الأبيض مع وزير الإسكان اليوم لحل أزمة أرض 6 أكتوبر.

وعقد وفد من نادي الزمالك متمثل في حسين لبيب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، بوزير الإسكان والمرافق العمرانية، المهندس شريف الشربيني، مساء اليوم، من أجل الوصول لحل بشأن الأزمة، المتعلقة بأرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تمثل مشروعًا استراتيجيًا طالما انتظرته جماهير القلعة البيضاء.

وقال حسام المندوه، في تصريحات خاصة: "عرضنا كل المستندات وكان هناك تفهم من وزير الإسكان .. وسوف نقدم تظلم مرة أخرى لوزير الإسكان للنظر فيه، وعرضه على مجلس رئاسة الوزراء".

وأضاف: "توجهنا بعد الجلسة إلى وزارة الشباب والرياضة، لعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي، لإيجاد حلول ودعم للخروج من هذه الأزمة".

واختتم تصريحاته: "حصلنا على وعد أيضا من وزير الرياضة بدعم ملف النادي وعرضه على رئاسة الوزراء للوصول لحل سريعا".