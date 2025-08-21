موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

القاهرة - مصراوي

يلاقي نادي الزمالك نظيره مودرن سبورت، اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما يحتل مودرن سبورت يحتل المركز السابع متساويا في النقاط ولكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1."