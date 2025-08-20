كهربا يقدم واجب العزاء في وفاة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شارك اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" في مراسم عزاء والد حارس منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، الذي أقيم اليوم الأربعاء، بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

ويُذكر أن كهربا عاد مؤخرًا إلى القاهرة بعد فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد الليبي.

وحضر العزاء عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية، إلى جانب أقارب وأصدقاء العائلة، حيث حرص كهربا على تقديم واجب العزاء والدعم المعنوي للشناوي وأسرته في هذه اللحظات الصعبة.

وكان والد الشناوي قد توفي، أمس، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق الواحات، وتم تشييع الجثمان ودفنه ظهر اليوم بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الرسمية، على أن يُقام العزاء في قرية الشراقوة بمحافظة كفر الشيخ.