شيكابالا ينعى رزاق سيسيه لاعب الزمالك السابق

06:48 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

شيكابالا ورزاق

كتب- محمد عبدالهادي:

قدم محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك المعتزل، النعي للاعب الدولي البنيني رزاق أوموتويوسي مهاجم نادي الزمالك السابق.

وكان أوموتويوسي قد ارتدى قميص الزمالك خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وخاض 22 مباراة وسجل 4 أهداف.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " اخي العزيز البقاء لله"

وتابع: "البقاء لله وحده، خالص العزاء والمواساة لك ولأسرتك الكريمة، وأسأل الله أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان".

رزاق أوموتويوسي شيكابالا الزمالك وفاة رزاق أوموتويوسي
