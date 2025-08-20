شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها حضور نجوم النادي الأهلي جنازة والد محمد الشناوي، ورد نادي الزمالك على وزارة الإسكان.

ونشر موقع مصراوي عددًا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

الخطيب يساند محمد الشناوي قبل مغادرة جثمان والده من المستشفى

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواجد في مستشفى زايد المركزي، من أجل مساندة محمد الشناوي حارس وقائد الفريق، بعد رحيل والده إثر حادث أليم أمس.. (طالع التفاصيل)

قبل لحظات من التشييع.. توافد أهالي كفر الشيخ على عزبة الشرقاوية لتوديع والد الشناوي

شهدت عزبة الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توافدًا غفيرًا للمواطنين للمشاركة في تشييع جثمان والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي.. (طالع التفاصيل)

بحضور شوبير ومواساة من الخطيب.. 22 صورة لجنازة والد محمد الشناوي

شيعت منذ قليل جنازة والد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، في حادث أليم. (طالع التفاصيل)

"أمر غريب".. رد ناري من الزمالك على بيان وزارة الإسكان بسحب الأرض

تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، عن أزمة قرار سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر وما تبعها من تطورات سريعة. (طالع التفاصيل)

"ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي

أكد أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلي السابق والتحدي الليبي الحالي، أن نادي الزمالك لم يستفد من إمكانيات أحمد سيد زيزو. (طالع التفاصيل)

يرفع اسم مصر في العالم.. شوبير يطالب بتكريم محمد صلاح

طالب الإعلامي أحمد شوبير، بتكريم المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد إنجازه بتحقيق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

"أريد تحقيق البطولات".. وسام أبو علي يكشف سبب انتقاله لـ كولومبوس الأمريكي

تحدث الفلسطيني، وسام أبو علي، عن سبب انتقال لفريق كولومبوس الأمريكي، والرحيل من النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)