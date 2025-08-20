مباريات الأمس
بحضور شوبير ومواساة من الخطيب.. 22 صورة لجنازة والد محمد الشناوي

02:04 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

02:04 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب-إسلام عمار:

شيعت منذ قليل جنازة والد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، في حادث أليم.

وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي على الحضور، لمواساة وتقديم العزاء لحارس وقائد النادي الأهلي.

وقام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مواساة الحارس داخل المستشفى قبل التحرك بالجثمان، إلى مقر رأسه كفر الشيخ، بينما حضر الجنازة، عماد النحاس المدرب العام للفريق.

كما حضر كل من أحمد شوبير وطارق سليمان، ووليد سليمان، وسامي قمصان نجوم الأهلي السابقين، وأيضا حضر أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق.

وسار المشيعون في موكب حاشد حتى وصلوا إلى مقابر الأسرة في عزبة الشرقاوية ليوارى الجثمان الثرى.

يُذكر أن والد الشناوي توفي في حادث أليم إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الواحات، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي قبل أن يُنقل إلى مسقط رأسه فى كفر الشيخ لإتمام مراسم الدفن.

جنازة والد محمد الشناوي محمد الشناوي وفاة والد محمد الشناوي نجوم الأهلي
