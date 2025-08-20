"ابعدوا عن الأهلي".. شوبير يطلق تصريحات نارية حول سحب أرض الزمالك

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أزمة سحب أرض نادي الزمالك، في مدينة 6 أكتوبر، من قبل وزارة الإسكان بسبب التأخير في البناء، وانتهاء المهلة.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الزمالك أكد إنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لبحث الأمر الخاص بقيام جهاز حدائق أكتوبر بسحب أرض نادي الزمالك، رغم حصول النادي على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد، والتي تثبت صحة موقفه".

وأكمل: "مجلس إدارة الزمالك شدد على إنه جار العمل على قدم وساق ويتم التواصل مع كافة الجهات المعنية والقيام باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره، مع إفادة جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية بالتطورات أولاً بأول، والتأكيد بأن مجلس إدارة نادي الزمالك غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بالأمر تُنشر أو تُتداول خارج المنصات الرسمية الصادرة عن النادي".

وأضاف: "سيعقد مسؤولو النادي اجتماع غدًا مع وزير الإسكان للاتفاق على آلية لحل الأزمة، وكابتن أبو رجيلة نجم الزمالك دعا رموز النادي يتواجدون في النادي لمناشدة الرئيس السيسي بشأن أرض 6 أكتوبر".

وأوضح: "أولاً من وجهة نظري الشخصية إنه شيء جميل إن الكباتن والنجوم يكتبون مناشدات، لكن الأجمل السطر الذي قلت عليه: "خليك في المنصات الرسمية لنادي الزمالك" كل واحد يعبر عن حبه لنادي الزمالك، كل واحد يعبر عن انتمائه".

وأردف: "وإذًا الزمالك قال كل ذلك، لكن وزارة الإسكان أصدرت بيانا توضيحيا، قالت إن القرار جاء بعد سلسلة من المهل والتحذيرات التي لم يظهر النادي خلالها أي جدية في إنجاز المشروع، أولاً يا جماعة بعد إذن حضراتكم من فضلكم، (ما حدش يدخل بقى الأهلي في الموضوع، أنا عندي قضيتي أركز فيها. إيه دخل الأهلي؟ ابعدوا عنه، إنت عايز تكسب إن أرضك ترجع لك، فبتكسب بكل الجهود إن أرضك ترجع لك، يبقى ركزوا في هذا الأمر)".