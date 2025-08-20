الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وموردن سبورت، المقرر إقامتها غدا الخميس الموافق 21 أغسطس الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره مودرن سبورت غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هيئة قناة السويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم مصطفى الشهدي ويعاونه سامي هلهل وعمر فتحي.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت:

حكم ساحة: مصطفى الشهدي

حكم مساعد أول: سامي هلهل

حكم مساعد ثان: عمر فتحي

حكما رابعا: أحمد ناجي

حكم تقنية الفار: حسام عزب

حكم فيديو مساعد: محمد محمود لطفي

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل" برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق مودرن سبورت في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

