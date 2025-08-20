مباريات الأمس
يعمل في مجال صيانة أجهزة التلفزيونات.. 4 معلومات عن حياة والد محمد الشناوي

12:06 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتبت - هند عواد- إسلام عمار:

لقي السيد محمد، والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مصرعه يوم الثلاثاء 19 أغسطس، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الواحات.

تفاصيل حادث مصرع والد الشناوي

وقع الحادث الذي أودى بحياة والد محمد الشناوي نتيجة انقلاب سيارة ملاكي كانت تقله، وذلك بعد الكيلو 292 على طريق الواحات، بعدما اختلّ توازن السائق.

معلومات عن حياة والد الشناوي

وُلد السيد محمد الشناوي جمعة في قرية الشراقوة التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ويبلغ من العمر 71 عامًا.

عاش حياته في مدينة الحامول بكفر الشيخ، كان يعمل في مجال صيانة أجهزة التلفزيون. وفقا لأهالي المدينة.

