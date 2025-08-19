عائلة محمد الشناوي تكشف لمصراوي موعد جنازة والده

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت أسرة حارس منتخب مصر، والنادي الأهلي محمد الشناوي، اليوم الثلاثاء، موعد جنازة والده والذي توفي في حادث سير بطريق الواحات.

وبحسب أسرة حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي أن موعد الجنازة سوف يكون في الساعات الأولى من صباح باكر الأربعاء بمسقط رأسه في محافظة كفر الشيخ.

وكانت مصادر كشفت عن سيارة ملاكي تقل والد محمد الشناوي تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

وقالت المصادر إنوالحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي صاحب الـ70 عامًا مقيم مركز الحامول كفر الشيخ، لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي