لمست منه الحماس.. فيريرا يتحدث عن عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك

علق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، على عودة أحمد فتوح إلى تدريبات الفريق الجماعية، بعد انتهاء أزمته.

وكان الزمالك، أعلن إيقاف أحمد فتوح وتحويله للتحقيق، بسبب مغادرة معسكر الفريق وحضور إحدى المناسبات العامة، دون إذن.

وقال فيريرا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي للزمالك: "تحدثت مع اللاعب لمدة ساعة قبل انتظامه في تدريب الأمس، ولمست منه الحماس والجدية".

واختتم: "ووضح ذلك خلال خوضه للمران، وقدم فتوح مردودًا ممتازاً، وسيفيد الفريق في الفترة المقبلة في ظل إمكانياته التي يتمتع بها".

