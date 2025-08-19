مباريات الأمس
زيزو يحصد الجائزة الثانية له مع الأهلي (فيديو)

06:13 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

زيزو

كتب - محمد القرش:

حصد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثاني جوائزه منذ الانضمام للمارد الأحمر.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة فوز هدف زيزو بجائزة الأفضل بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان زيزو سجل هدفين في فوز الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1، لكن الهدف الثاني من تمريرة أشرف بن شرقي هو من حصد الجائزة.

وحصد زيزو جائزة رجل المباراة لنفس المباراة ضد فاركو، قبل مواجهة غزل المحلة في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

