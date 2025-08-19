زيزو يحصد الجائزة الثانية له مع الأهلي (فيديو)

كتب - محمد القرش:

حصد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثاني جوائزه منذ الانضمام للمارد الأحمر.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة فوز هدف زيزو بجائزة الأفضل بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان زيزو سجل هدفين في فوز الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1، لكن الهدف الثاني من تمريرة أشرف بن شرقي هو من حصد الجائزة.

وحصد زيزو جائزة رجل المباراة لنفس المباراة ضد فاركو، قبل مواجهة غزل المحلة في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يكشف حجم وسبب الحريق في فرع مدينة نصر

انتعاش خزينة الأهلي بـ 194 مليون جنيه.. ما القصة؟



