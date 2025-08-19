مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

2 1
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

انتعاش خزينة الأهلي بـ 194 مليون جنيه.. ما القصة؟

04:39 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي 7_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي 8_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي 3_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي 6_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي 5_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي 1_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

أفاد مصدر بانتعاش خزينة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بمبلغ 4 ملايين دولار ـ قرابة 194 مليون جنيه مصري ـ.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن المبلغ الذي وصل للأهلي هو عبارة عن القسط الأول من قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونوه المصدر ذاته إلى أن إدارة الأهلي سترسل يوم غد الأربعاء البطاقة الدولية للمهاجم الفلسطيني الدولي ليصبح لاعبًا رسميًا بصفوف نادي كولومبوس كرو بعد بعد استيفاء كافة الإجراءات المالية والإدارية.

قيمة صفقة بيع وسام أبو علي لنادي كولومبوس كرو الأمريكي

تقارير صحفية أمريكية قد أوضحت في وقت سابق أن صفقة ضم نادي كولومبوس كرو للاعب صاحب الـ 26 عامًا كلفت خزينته مبلغ 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى وجود بعض الإضافات.

وسام أبو علي كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 23/24 قادمًا من صفوف نادي سيريوس السويدي.

وتألق اللاعب مع الأهلي منذ انضمامه وبرز معه في كأس العالم للأندية النسخة الأخيرة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وسجل "هاتريك" ليجذب الأنظار له ويصله عدة عروض.

ونجح مسؤولو نادي كولومبوس كرو في الحصول على خدماته من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وشارك المهاجم الفلسطيني صاحب الـ 26 عامًا بقميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

اقرأ أيضًا:
"الزمالك بينهار".. حسام المندوه يستغيث بعد سحب أرض أكتوبر

أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي الاهلي كولومبوس كرو الأمريكي الدوري الأمريكي صفقات الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك للتنديد بالاعتداء على سفارة مصر في لاهاي - صور وفيديو
أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي