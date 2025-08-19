انتعاش خزينة الأهلي بـ 194 مليون جنيه.. ما القصة؟

القاهرة ـ مصراوي:

أفاد مصدر بانتعاش خزينة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بمبلغ 4 ملايين دولار ـ قرابة 194 مليون جنيه مصري ـ.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن المبلغ الذي وصل للأهلي هو عبارة عن القسط الأول من قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونوه المصدر ذاته إلى أن إدارة الأهلي سترسل يوم غد الأربعاء البطاقة الدولية للمهاجم الفلسطيني الدولي ليصبح لاعبًا رسميًا بصفوف نادي كولومبوس كرو بعد بعد استيفاء كافة الإجراءات المالية والإدارية.

قيمة صفقة بيع وسام أبو علي لنادي كولومبوس كرو الأمريكي

تقارير صحفية أمريكية قد أوضحت في وقت سابق أن صفقة ضم نادي كولومبوس كرو للاعب صاحب الـ 26 عامًا كلفت خزينته مبلغ 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى وجود بعض الإضافات.

وسام أبو علي كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 23/24 قادمًا من صفوف نادي سيريوس السويدي.

وتألق اللاعب مع الأهلي منذ انضمامه وبرز معه في كأس العالم للأندية النسخة الأخيرة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وسجل "هاتريك" ليجذب الأنظار له ويصله عدة عروض.

ونجح مسؤولو نادي كولومبوس كرو في الحصول على خدماته من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وشارك المهاجم الفلسطيني صاحب الـ 26 عامًا بقميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

