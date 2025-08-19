كتب- محمد خيري:

علق جمال عبدالحميد نجم الزمالك السابق، على سحب أرض النادي الأبيض بمدينة 6 أكتوبر، دون توضح سبب رسمي حتى الآن

قال جمال عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "الزمالك كل ما يحاول يقف على أرض صلبة والدنيا تبدأ تتظبط ويبقى في انتعاشه يحصل أزمة جديدة".

وأكمل: "يعني الزمالك عمل مشروع وجاب مدير رياضي ولعيبه وأرض 6 أكتوبر دخلت أكثر من 500 مليون جنيه في الوقت الحالي وكان في انتعاشه كبيرة الدنيا تقف".

وأضاف: "أنا مش فاهم قرار سحب أرض اكتوبر .. اي حد ميقدرشي يحط طوبة بناء غير لما يكون واخد كل التراخيص فمبالك بنادي الزمالك بقى هل هيبني بدون موافقات قانونية مثلا كلام مش منطقي".

وأوضح: "الزمالك كان شغال في بناء الفرع والملاعب، ومعاه جواب إن المهلة مددت إلى 2026

واختتم تصريحاته: "أزمة فرع الزمالك إنها 129 فدان في فروع لأندية ثانية، تبقى 40 أو 50 لكن علشان ارض الزمالك كبيره فمحتاجة فلوس كتيرة وضخ".