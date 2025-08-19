مباريات الأمس
"تم السيطرة".. مصدر بالأهلي يوضح تفاصيل الحريق بفرع مدينة نصر

02:05 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق بفرع الأهلي بمدينة نصر
  • عرض 5 صورة
    حريق بفرع الأهلي بمدينة نصر
  • عرض 5 صورة
    حريق بفرع الأهلي بمدينة نصر
  • عرض 5 صورة
    حريق بفرع الأهلي بمدينة نصر
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

شهد مقر النادي الأهلي بمدينة نصر حريقًا محدودًا بـ "مدخنة" أحد المطاعم الموجودة بالمقر قبل أن يتم إخماد الحريق سريعًا دون أي خسائر بشرية أو مادية تُذكر.

وأفاد مراسل مصراوي بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء أن الحريق كان محدودًا ولكن الدخان الناجم عنه كان كثيرًا ما أعطى انطباعًا بأن الحريق كبيرًا وتم استدعاء سيارة إسعاف وإطفاء.

وأشار مراسل مصراوي إلى أن الأمور تسير بصورة طبيعية داخل مقر النادي الأهلي بمدينة نصر ولم يسفر الحريق عن أي توقف للخدمات.

وتواصل القوات عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، لمشاهدة صور الحريق.. اضغط هنا

حريق فرع الأهلي بمدينة مصر النادي الأهلي
