حفل غنائي واعتذار.. 7 نقاط ترصد التسلسل الزمني لأزمة أحمد فتوح مع الزمالك

12:43 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (1)
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (3)
    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علامة (1)_1
    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علام
    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علامة (2)_2
    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علامة (3)_3
كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الأيام الماضية أزمة داخل نادي الزمالك بطلها الظهير الأيسر أحمد فتوح، بعدما تسبب في جدل واسع بعد ظهوره في حفل غنائي، قبل أن يُعلن النادي سلسلة من الإجراءات ضده، لتنتهي الأزمة مؤخرًا باعتذاره وعودته إلى التدريبات الجماعية.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي تسلسل زمني لأحداث أزمة أحمد فتوح والزمالك كالتالي:

1. غياب مفاجئ عن معسكر الإعداد
مع انطلاق معسكر الزمالك التحضيري للموسم الجديد، غاب أحمد فتوح عن الحضور والمشاركة في التدريبات الجماعية، ما أثار تساؤلات عديدة حول سبب تغيبه.

2. مدير الكرة يبرر الغياب
خرج عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بتصريحات أكد فيها أن غياب فتوح تم بعد الحصول على إذن، موضحًا أن اللاعب اعتذر لظروف خاصة تتعلق بمرض خاله، وأن الجهاز الفني وافق على منحه راحة قصيرة.

3. فيديو في حفل راغب علامة يُشعل الأزمة
خلال أيام الغياب، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحمد فتوح أثناء حضوره حفلًا للفنان راغب علامة في أحد أماكن السهر بالساحل الشمالي.

الفيديو أظهر اللاعب رفقة إمام عاشور لاعب الأهلي، وتسبب في موجة غضب كبيرة داخل النادي وبين الجماهير، ليتحول الأمر من غياب مبرر إلى أزمة كبيرة.

4. الزمالك يقرر تحويل اللاعب للتحقيق وخصم مليون جنيه

قرر نادي الزمالك تحويل اللاعب للتحقيق العاجل، وأعلن توقيع عقوبة مالية ضخمة عليه بخصم مليون جنيه من مستحقاته، بسبب الإخلال باللوائح والانضباط داخل الفريق.

5. استبعاد من المعسكر وتدريبات منفردة
بناءً على التحقيقات والقرار الإداري، تم استبعاد فتوح من المعسكر التحضيري، وخاض تدريبات منفردة بعيدًا عن الفريق الأول، كما غاب عن أول مباراتين للزمالك في بطولة الدوري أمام كل من سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.

6. اعتذار رسمي من اللاعب عبر حساباته
تحت ضغط الأزمة، أصدر أحمد فتوح بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قدم فيه اعتذاره لإدارة النادي وجماهير الزمالك، مؤكدًا احترامه الكامل للكيان، والتزامه بالقواعد والانضباط المطلوبين.

7. الزمالك يقبل الاعتذار وعودة اللاعب
بعد الاعتذار الرسمي، قررت إدارة نادي الزمالك قبول اعتذار أحمد فتوح، وأعلنت عودته إلى التدريبات الجماعية، لينتهي بذلك فصل الأزمة رسميًا، ويبدأ اللاعب مرحلة جديدة مع الفريق استعدادًا للمباريات المقبلة.

أحمد فتوح الزمالك عقوبة أحمد فتوح
