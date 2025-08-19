"نجم الأهلي".. حازم إمام يكشف مفاجأة بخصوص مثله الأعلي

القاهرة - مصراوي

صرح حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، بأن وليد صلاح، لاعب الأهلي الأسبق، يعد مثله الأعلى في كرة القدم، وذلك خلال لقائه في برنامج "هاتريك" على قناة "أون تايم سبورت" مع الإعلامي محمد المحمودي.

وقال حازم إمام:"وليد صلاح الدين هو مثلي الأعلى، فعندما كنت صغيرا، كان أكبر مني بثلاث سنوات، وكنت أتابع مبارياته الرسمية."

وأضاف:"في مواجهات فرق الناشئين بين الأهلي والزمالك، كان يلعب في صفوف الزمالك مجموعة من النجوم البارزين، مثل: يحيى نبيل، نادر السيد، سامي الشيشيني، أمير عبد العزيز، وسامي عبد الحليم، وكانت تلك التشكيلة تعد من أفضل الفرق في نادي الزمالك."

وتابع:"كما كان فريق الأهلي يمتلك أيضًا مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل هاني خشبة وطارق سليمان، كنا كلاعبين نعرف بعضنا جيدا، وكنت أرى في وليد صلاح وحتى الآن هو وطاهر أبو زيد، مثلي الأعلى في الكرة."

واختتم إمام حديثه قائلا: "التعصب والغل الموجودين حاليا سببها الأساسي هو السوشيال ميديا، على العكس من ذلك هناك العديد من نجوم الأهلي أحبهم، وكذلك هناك كثير من نجوم الأهلي يحبون نجوم الزمالك، لكن في الوقت الحالي، أصبحت تخشى الإفصاح عن إعجابك بأي لاعب من الفريق المنافس حتى لا تتعرض للهجوم، وفي الماضي كان من الطبيعي أن تعبر عن إعجابك بأي لاعب دون خوف من ردود الأفعال."