5 معلومات عن مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

ستشهد الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الأهلي نظيره بيراميدز.

ونعرض لكم خلال السطور التالية 5 معلومات عن مباراة الأهلي وبيراميدز:

1 ـ المباراة ستقام على ستاد السلام بدلاً من استاد القاهرة الدولي .

2 ـ تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء

3 ـ آخر مباراة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 ـ 1.

4 ـ الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز السابع بالرصيد ذاته بعد مرور جولتين.

5 ـ أرسل إدارة النادي الأهلي خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم لاستقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز.

ويذكر أن الأهلي قد فاز على فاركو في الجولة الماضية من الدوري بنتيجة 4 ـ 1 بينما فاز بيراميدز على الإسماعيلي بنتيجة 1 ـ 0.