مصدر يوضح طبيعة إصابة أشرف داري وموقفه من مباراة الأهلي و غزل المحلة

10:07 م الإثنين 18 أغسطس 2025
القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر طبيعة الإصابة التي تعرض لها المحترف المغربي بصفوف الأهلي أشرف داري وموقفه من المشاركة بمباراة غزل المحلة في الدوري.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن داري قد شعر بثقل في العضلة الخلفية بعد مباراة فاركو بالجولة الثانية التي انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب المغربي قد خضع لفحص من الجهاز الطبي للفريق وشارك بعده بصورة طبيعية بالتدريبات الجماعية للأهلي.

الأهلي كان قد تعاقد مع داري خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024/2023 قادمًا من استاد بريست الفرنسي.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع أشرف داري في فترة الانتقالات الصيفية عام 2024 قادما من استاد بريست الفرنسي، ويستمر مع الفريق الأحمر حتى صيف 2028.

