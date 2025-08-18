مباريات الأمس
"أزمة بدون لازمة".. إبراهيم نور الدين يوجه رسالة نارية لحكم مباراة الأهلي وفاركو

04:31 م الإثنين 18 أغسطس 2025

طرد محمد هاني أمام فاركو

كتب- محمد خيري:

انتقد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، قرار محمد معروف بطرد محمد هاني في لقاء الأهلي وفاركو.

وقال نور الدين في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "التحكيم المصري اتهاجم بدري جدا هذا الموسم، والحكم بيجيب الجون في نفسه بمثل هذه التصرفات".

وأضاف: "ما حدث بين محمد معروف ومحمد هاني أزمة بدون لازمة، وهذه الأمور تحدث في الأمور التي نتيجتها قريبة، ولكن الأهلي كان متقدم برباعية على فاركو وهذا فارق كبير".

وتابع: "ضد قرار محمد معروف بطرد هاني لأن نتيجة اللقاء كان شبه محسومة للنادي الأهلي، بسبب فارق الأهداف الكبير".

واختتم: "التحكيم المصري مازال به نواقص عديدة، ولكن أتمنى أن ينتهي هذا الموسم تحكيميا على خير".

كان النادي الأهلي حقق الفوز على فاركو بنتيجة 4\1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية، وشهدت طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر.

