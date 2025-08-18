"رسالة لزوجها".. آخر ما كتبته اللاعبة دينا علاء قبل وفاتها

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، حالة من الصدمة بعد العثور على جثة لاعبة الجودو دينا علاء في منزلها بعد تعرضها لإطلاق النار.

وأوضحت التحريات الأولية للحادثة أن الزوج هو المتسبب في الواقعة، حيث أطلق عليها 3 أعيرة نارية أدت لوفاتها، ثم أطلق النار على نفسه وسقط مصابا بجوارها.

آخر ما كتبته دينا علاء قبل مقتلها

كان آخر ما نشرته دينا عبر منصة "تيك توك" مقطع فيديو تحتفل فيه بذكرى زواجها، وجهت خلاله رسالة رومانسية لزوجها قالت فيها: "أنت أعظم إنجازاتي".

وأرفقت الراحلة الفيديو بتعليق: "ذكرى سنوية سعيدة يا حبيبي.. بحبك".