"حسيت إن أنا بحلم".. إعلامي يكشف رواية محمد هاني بالنص وما فعله الحكم

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي، سيف زاهر، حديث تفاصيل ما حدث بين محمد هاني، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، والحكم محمد معروف، خلال مباراة الأحمر الماضية أمام فاركو، التي تعرض خلالها لاعب الأحمر للطرد.

قال سيف زاهر في برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "اتكلمت مع محمد هاني عن أزمة طرده من الحكم محمد معروف وقالي القصة من بداياتها خالص".

وأضاف: "حصل فاول في البداية محمد هاني، فقام قال: يعني حضرتك شايف إن دي فاول؟" كلام طبيعي جدًا، فكابتن معروف مطلع إنذار وقاله "وانا هطردك" .. محمد هاني اعترض وقال: يا كابتن بعد إذن حضرتك، أنت بتكلمني ليه كده؟ فرد الحكم: خلي بالك أنا عرباوي، فرد هاني: إحنا في الملعب، إيه علاقتي بالموضوع ده؟ كلمني بطريقة كويسة .. الحكم قال: خلي بالك الإنذار اللي جاي هيكون طرد".

وأكمل: "بعد كده مفيش أي كلام ولا حاجة لحد ما جه وقت التغيير.. محمد هاني بيحكي: أنا طالع أجري عشان أسلم على اللي نازل، مش بضيع وقت وكل اللاعيبة طلعوا من نفس المكان... الحكم فجأة قاله: "الطلوع من هنا" (الناحية التانية) .. هاني رد: يا كابتن أنا هطلع من هنا أسلم على اللي هيتغير، الحكم راح لافف ومديله كارت أحمر".

وتابع "زاهر": "هاني قالي أنا حسيت إن أنا بحلم، مصدقتش! أنا عملت إيه؟ طالع أجري أسلم على الراجل" .. بعد الكارت الأحمر، وقف مصدوم دقيقة وساب الملعب من غير ما يقول كلمة".

وتابع: "هاني وقف برة الملعب بيتفرج لحد نهاية المباراة وبعد الماتش دخل أوضة اللبس، لا استناه ولا اتكلم مع الحكم، ومفيش أي حديث بينهم



واختتم تصريحاته: "الوحيد اللي اتكلم معاه بعد المباراة هو الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي .. اللي اتقال هو رواية محمد هاني بالنص، خطوة بخطوة، سطر بسطر".