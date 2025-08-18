كتب-مصطفى الجريتلي:

تنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري بإقامة 4 مباريات بواقع مباراتين عند السادسة مساءً يستضيف البنك الأهلي نظيره كهرباء الإسماعيلية ويحل فريق طلائع الجيش ضيفًا على نظيره فاركو وتعقبهما مباراتين عند التاسعة إذ سيحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الإسماعيلي فيما سيستضيف فريق المصري نظيره بيراميدز.

وتُقام منافسات الجولة على مدار ثلاثة أيام فسيستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي ويحل غزل المحلة ضيفًا على نظيره الجونة ويلتقي فريق بتروجت مستضيفه وادي دجلة خلال يوم الأربعاء على أن تُقام يوم الخميس ثلاث مواجهات بين المقاولون وحرس الحدود، سموحة وزد ومودرن سبورت والزمالك.

ولن يخوض فريق الأهلي مباراة الجولة الثالثة وفقًا لنظام البطولة في الموسم الجاري بعدم خوض فريق كل جولة لمباراة الجولة فعدد الأندية فرديًا (21).

ويستعرض مصراوي ماذا ينتظر المشاهد بالجولة الثالثة من الدوري المصري:

1) تحدي عودة الزمالك لطريق الانتصارات

فاجأ الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي يانيك فيريرا جمهوره بالتعثر أمام المقاولون العرب بتعادل سلبي وضعه في تحدِ لتحقيق الفوز بمباراته المقبلة والتي سيواجه بها نظيره مودرن سبورت الذي استهل موسمه بتعادل أمام الأهلي بهدفين لكل فريق ثم فوز بهدفين مقابل هدف أمام الاتحاد.

2) صدام قوي للمصري

يعد المصري البورسعيدي مفاجأة الموسم الجاري من بطولة الدوري بعد البداية القوية التي حققها إذ يعد الفريق الوحيد الذي حقق الفوز أول جولتين بجانب تسجيله أكثر عدد من الأهداف بالتساوي مع الأهلي (6) أهداف.

ولكن ينتظر جماهيره مواجهة قوية أمام بيراميدز الذي حقق فوزه الأول بالموسم في الجولة الثانية بهدف نظيف على نظيره الإسماعيلي بعد تعادل في الجولة الأولى أمام وادي دجلة.

وهو ما يجعل الجمهور يترقب مواجهة قوية بين الفريقين في ظل رغبة كل منهما في خطف النقاط الثلاثة.

3) مواجهة جماهيرية ساحلية

فريق الإسماعيلي الذي جمع نقطة من تعادله في الجولة الأولى مع بتروجت قبل الخسارة أمام بيراميدز سيستضيف فريق الاتحاد الذي خسر بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى أمام المصري وبهدفين مقابل هدف أمام مودرن سبورت في الجولة الثانية.

وهو كلاسيكو ساحلي قوي ينتظره جمهور المحافظتين والكرة المصرية والذي سيزداد إثارة في ظل رغبة كلاهما في تحقيق الفوز لوقف نزيف النقاط مع بداية الموسم.